«Зеленая зона» в Багдаде попала под ракетный обстрел

Багдад, 3 октября. Две ракеты взорвались в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии.

Первая из ракет упала неподалеку от турецкого посольства в Ираке, вторая — около моста аль-Харисийя, в обоих случаях последовали взрывы, сообщает телеканал Al-Arabiya. О пострадавших пока ничего не известно.

Ранее в Багдаде был введен комендантский час из-за продолжающихся в стране протестов, которые начались во вторник. В результате разгона акций в столице Ирака погибли два человека, еще около 200 были ранены. В среду демонстрации охватили ряд провинций страны. Протестующие требуют улучшений условий жизни, решения проблем в области здравоохранения и на рынке труда, призывают к борьбе с коррупцией. Во второй день протестных акций ранения получили более 15 человек.

«Газета.ру» сообщает, что участники демонстраций предприняли попытку прорваться в международный аэропорт Багдада.