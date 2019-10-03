Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России

Москва, 3 октября. Компания «Уралтрансмаш» завершает работы по модернизации самоходной пушки «Малка», признанной одной из самых мощных в мире.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Уралвагонзавод», куда входит «Уралтрансмаш», «Малка» подвергнута глубокой модернизации в соответствии с требованиями Минобороны РФ.

«В рамках выполнения гособоронзаказа АО «Уралтрансмаш» заканчивает работы по капитальному ремонту с модернизацией самоходной пушки 2С7М «Малка» и самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Все работы будут исполнены в срок», — рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Так, на пушке «Малка» заменены коробка передач, распределительные механизмы и система энергообеспечения. Обновлена аппаратура внутренней связи, радиостанция, приборы противоатомной защиты и наблюдения, комплекс приема и обработки данных.

Самоходный миномет «Тюльпан» получит новые системы связи, приборы наблюдения, радиостанцию и вооружение.

«Комплекс работ позволит повысить тактико-технические характеристики специзделий. Вооруженные силы получат современную и надежную технику. Первые модернизированные минометы «Тюльпан» уже поступили в Сухопутные войска РФ», — заявили в компании.

Отметим, самоходная пушка «Малка» калибра 203 мм была принята на вооружение в 70-х годах прошлого века и прошла первую модернизацию в 1983 году. «Малка» по праву считается одной из самых мощных пушек в мире, она предназначена для поражения целей в глубине обороны противника с использованием различных типов снарядов, включая бетонобойные, химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

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