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Рябков оценил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

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Рябков оценил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Москва, 3 октября. МИД РФ пока не располагает информацией о составе участников саммита АТЭС, чтобы говорить о возможности встречи президентов США и РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Рябков сообщил РИА Новости, что на сегодняшний день «непонятен состав участников» саммита АТЭС. В настоящее время ведомство «собирает информацию относительно того, кто из лидеров зарубежных государств там будет». 

«В отношении американской стороны ясности нет никакой, на каком уровне она будет там представлена. По крайней мере, мы не имеем такой информации», — отметил он.

Очередной саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет на юго-западе Южной Америки — в Чили 16–17 ноября. Форум АТЭС существует с 1989 года и является одной из ведущих международных площадок для обсуждения вопросов стимулирования экономического роста, торговли, инвестиций и международного сотрудничества. Это региональное объединение, в которое входит 21 экономика.

Ранее на встрече с премьером госсовета Китая Ли Кэцяном Путин заявил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС. Незадолго до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились провести углубленный обмен мнениями по разным вопросам сотрудничества на саммите АТЭС в Чили.

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Источник: РИА Новости
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