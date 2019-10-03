Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии

Берлин, 3 октября. Более половины жителей восточных территорий Германии оказались не довольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.

Согласно результатам опроса, 70% населения бывшей ГДР заявили, что сегодняшнее государство не прислушивается к их мнению, и до объединения они чувствовали себя в большей безопасности.

Более половины респондентов сообщили, что в современной Германии от государственного произвола они защищены не лучше, чем в ГДР. Многие пожаловались на уровень образования в школах. Чуть более 40% участников опроса заявили, что свободы слова сейчас не больше, чем было в ГДР.

Несмотря на такие данные, 52% опрошенных сообщили, что их ожидания от объединения ФРГ и ГДР оправдались.

Ранее Институт демоскопии в Алленсбахе и Центр стратегии и высшего руководства в Кельне опубликовали результаты социологического исследования, согласно которым в последние годы сильно возросло число немецких граждан, которые считают, что США несут наибольшую угрозу для мира.

По результатам опроса, 56% респондентов заявили, что в 2019 году наиболее серьезная угроза исходит от Соединенных Штатов. Еще 45% опрошенных указали на Северную Корею. За Турцию проголосовали 42% немцев, за Россию — 41%, передавали «Известия».

Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года. ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ в соответствии с конституцией ФРГ. При этом не было создано нового государства, а на присоединенных территориях была введена в действие конституция ФРГ 1949 года.