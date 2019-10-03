Пушков рассказал, как Киев манипулировал Трампом

Москва, 3 октября. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о роли Киева в отмене встречи президента России Владимира Путина с руководителем США Дональдом Трампом.

Пушков прокомментировал заявление посла США в РФ Джона Хантсмана о том, что встреча Путина и Трампа в 2018 году не состоялась из-за инцидента в Керченском проливе. Как пишут «Известия», Хантсман, которому грозит скорая отставка, сообщил, что лидеры России и Соединенных Штатов должны были провести встречу в рамках саммита G20, но этому помешало задержание российскими пограничниками украинских кораблей в территориальных водах РФ в Керченском проливе.

«Видимо, посол не объяснил Трампу, что инцидент был провокацией Порошенко, а Россия лишь ответила на нарушение своей границы. Это позже признал Коломойский. Так Киев манипулировал Трампом», — написал сенатор в своем Twitter.

Посол США сообщил, что «керченский инцидент» помешал встрече Трампа и Путина в Вашингтоне. Видимо, посол не объяснил Трампу, что инцидент был провокацией Порошенко, а Россия лишь ответила на нарушение своей границы. Это позже признал Коломойский. Так Киев манипулировал Трампом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 2, 2019

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко ответственен за нарушение российской границы кораблями украинских ВМС в Керченском проливе. Он отметил, что Порошенко неоднократно пытался провоцировать новые конфликтные ситуации.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно вторглись в российские территориальные воды в районе Керченского пролива. Пограничники ФСБ РФ неоднократно требовали сменить курс, чего украинские корабли так и не сделали. В результате они были задержаны, в отношении моряков, а также находившихся на борту сотрудников СБУ было возбуждено уголовное дело. Задержанные вернулись на Украину в ходе обмена заключенными с Киевом 7 сентября текущего года.