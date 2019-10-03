Глава французской общественной организации оценил туристический потенциал Крыма

Симферополь, 3 октября. Глава французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан заявил, что Крым будет иметь успех у туристов, поскольку Россия делает существенный вклад в развитие полуострова.

Около 30 членов организации Cercle Renaissance посетили в этом году Москву и Крым, после чего провели встречу, в которой принял участие посол РФ во Франции Алексей Мешков. Cercle Renaissance ежегодно устраивает поездки в какую-либо страну. В этом году они поехали в Россию, побывав в самых известных туристических точках Крымского полуострова.

«Это был дружеский визит, носящий культурный характер. Мы рады, что Крым наконец-то начал развиваться, начал преодолевать те долгие годы, когда там ничего не происходило, все только рушилось», — рассказал де Ростолан.

Глава Cercle Renaissance выразил надежду, что уже через несколько лет инфраструктура полуострова будет восстановлена.

«Наконец-то Крым соединен с Россией мостом. Почему я говорю об этом проекте? Потому что к нему подступались по крайней мере последние 100 лет. И наконец его реализовала современная Россия», — отметил российский посол.

По словам де Ростолана, в ходе поездки делегация оценила объем инвестиций, которые вкладываются сегодня в развитие Крыма. Он упомянул аэропорт Симферополя, Крымский мост, строительство дорог.

«Присоединение Крыма к России дает большие возможности. Конечно, Крым будет иметь успех у туристов», — резюмировал де Ростолан.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное число жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Несмотря на то, что Киев продолжает оспаривать свободное волеизъявление народа, полуостров за последние годы посетили делегации США, Франции, Германии, Италии и других стран. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что принятое крымчанами решение не подлежит пересмотру и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.