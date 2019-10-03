Пациент с зубной болью убил стоматолога в Дагестане

Дербент, 3 октября. Пациент, испытывающий зубную боль, убил стоматолога за то, что тот не принял его ранним утром, сообщает региональное управление МВД РФ.

Близкие убитого рассказали полиции, что в 6.30 утра в дом постучался человек с жалобой на сильную зубную боль. Стоматолог предложил ему обратиться в кабинет в восемь утра. Однако тот заявил, что «терпеть боль не в силах».

«Врач, разбуженный близкими, вышел помочь «пациенту», после чего и произошла трагедия», — говорится в сообщении республиканского управления МВД.

Тело мужчины обнаружили утром в среду во дворе его дома. Стоматолог погиб от проникающего удара острым предметом в область грудной клетки. Предположительно, орудием убийства был сувенирный кинжал, который нашли рядом с телом.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого.

Ранее в среду «Газета.ру» сообщала, что прокуратура Челябинска передала в суд материалы уголовного дела 31-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве 45-летней знакомой и ее 14-летнего сына. Как установило следствие, мужчина выпивал в гостях у приятельницы, когда между ними вспыхнула ссора. В итоге он избил и зарезал подругу. После этого он сначала попытался задушить, а затем нанес зарезал подростка.