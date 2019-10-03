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США объявили о введении новых торговых пошлин на товары из ЕС

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США объявили о введении новых торговых пошлин на товары из ЕС

Вашингтон, 3 октября. С 18 октября будут введены новые торговые пошлины на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза. Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

«В течение многих лет Европа предоставляла огромные субсидии Airbus, которые нанесли серьёзный ущерб авиакосмической промышленности США и нашим работникам. Наконец, после 15 лет судебных разбирательств, ВТО подтвердила, что Соединённые Штаты имеют право на введение контрмер в ответ на незаконные субсидии ЕС», — говорится в заявлении, которые было опубликовано на сайте Торгового представительства США.

Отмечается, что большая часть пошлин затронет товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании – именно эти страны США обвиняют в «незаконных» субсидиях.

В частности, речь идет о введение 25% пошлин  на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, а также 10% пошлины на воздушные суда. Ранее госсекретарь Майк Помпео допустил введении пошли на европейское вино и сыр, пишет RT.

Спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года. В прошлом году апелляционный орган ВТО подтвердил, что Франция, Германия, Испания и Великобритания незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus. Это дало Вашингтону право просить арбитров ВТО определить уровень ответных мер в отношении ЕС за невыполнение правил торговой организации.

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Источник: RT
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