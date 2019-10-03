Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

КНДР заявила об успешном запуске баллистической ракеты

38
0 Оставить комментарий

КНДР заявила об успешном запуске баллистической ракеты

Пхеньян, 3 октября. Северная Корея подтвердила факт успешного запуска баллистической ракеты нового типа с подводной лодки в Восточно-Корейском море.

Об успешном испытательном пуске баллистической ракеты сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Академия оборонной науки КНДР успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в заливе Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром», — говорится в сообщении ЦТАК.

В КНДР особо отметили, что испытательный запуск ракеты не оказал негативного влияния на безопасность соседних стран.

«Запуск ракеты нового типа является существенным успехом в сдерживании угрозы КНДР со стороны внешних сил и дальнейшем развитии самостоятельной военной мощи страны», — сообщает агентство.

Как пишет «Газета.ру» в среду, 2 октября, Северная Корея запустила две баллистические ракеты, одна из которых упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров