Директор школы во Владимире обезвредил восьмиклассника с топором

Владимир, 3 октября. Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришел в учебное заведение с топором.

Школьник успел достать топор из рюкзака, но опасный предмет забрал директор.

Как сообщает владимирский портал «Призыв», топор ученик пронес в школу на перемене. Это случилось после того, как у него вышел конфликт с одноклассниками. Он сходил домой и вернулся уже с оружием. Трагедии удалось избежать, поскольку его заметила охрана школы. По словам руководителя пресс-службы администрации Владимира Александра Карпиловича, «школьник перепрыгнул турникет и бросился в класс».

По словам представителя мэрии, ребенок — проблемный, у него уже были проявления агрессивного поведения.

«Причина банальна — возникший конфликт между учениками. Усугубила ситуацию «травля», который подвергся нападающий со стороны своих одноклассников. В настоящий момент угрозы для жизни и здоровья учащихся нет. Конфликт исчерпан. С нападающим проводится профилактические мероприятия», — сообщили в полиции.

Издание сообщает, что родители одноклассников мальчика обратились к администрации школы с просьбой исключить ребенка, поскольку опасаются за здоровье своих детей.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев сообщил РИА Новости, что мальчик шел в школу с агрессивными целями, а не просто покрасоваться перед сверстниками.

В связи с произошедшим в четверг во Владимире пройдет совещание с органами власти и правоохранителями, «чтобы понять причины, понять мотивы подростка». Прохорычев отметил, что подросток трудный, состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на школьном учете.

Омбудсмен заявил, что в подобных ситуациях всегда винит взрослых. Именно они должны предупреждать подобные инциденты, работая с трудными детьми.