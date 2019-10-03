РФ открыта к сотрудничеству с Африкой в предотвращении радикализации молодежи — Небензя

Нью-Йорк, 3 октября. Россия готова сотрудничать с африканскими странами, чтобы предотвращать радикализацию молодежи. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по миру и безопасности в Африке.

«Россия готова делиться своим опытом работы с молодежью и противодействия распространению в ее среде экстремистской идеологии, в том числе наработанным по линии таких региональных организаций как ОДКБ, ШОС, ОБСЕ», — сказал он.

По словам российского постпреда, Москва каждый год выделяет стипендии и гранты для африканских стран, чтобы их студенты могли обучаться в российских вузах. Кроме того, Россия готова искать новые перспективные формы сотрудничества на данном направлении.

Небензя добавил, что предметное обсуждение этих вопросов может быть продолжено на проходящем 22-24 октября в Сочи саммите «Россия―Африка», пишет «Газета.ру».

Напомним, что в июне глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва и страны Африки уверенно идут по пути всестороннего расширения связей, опираясь на многолетний опыт конструктивного партнерства. С ним согласился и премьер-министр Дмитрий Медведев, который подчеркнул, что Россию и африканские страны связывают дружеские и партнерские отношения, которые имеют прочную историческую основу, но необходимо совместно строить будущее.

Ключевыми инструментами поддержки торговли между Россией и Африкой могут стать прямые кредиты иностранным покупателям, кредиты банкам иностранных покупателей под страховой защитой ЭКСАР и другие виды помощи.