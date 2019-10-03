Россия готова помочь Кубе в создании атомной энергетики

Москва, 3 октября. Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Россия готова оказать помощь Кубе в области мирного атома.

По словам Приходько, в данный момент между РФ и Кубой действует межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, позволяющее обсуждать любые вопросы в этой сфере, представляющие взаимный интерес. Он отметил, что Куба пока не планирует создавать в стране атомную энергетику, но в случае изменения этой позиции Россия готова оказать содействие.

«Если это решение будет пересмотрено, то Россия будет готова стать стратегическим партнером Кубы на этом направлении. Предпосылки имеются, включая кадровый корпус высокопрофессиональных кубинских физиков и инженеров, прошедших обучение в российских вузах», — заявил он.

Приходько подчеркнул, что сегодня обсуждается ряд проектов в области неэнергетического применения мирного атома. Это касается использования ядерных технологий в таких отраслях как сельское хозяйство и медицина.

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал двухдневный визит на Кубу, в ходе которого он проведет переговоры с представителями кубинского правительства и подпишет ряд соглашений.