Трамп признался, что конгресс вынудил его разблокировать военную помощь Украине

Вашингтон, 3 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что американский сенатор-республиканец Роб Портман и ряд других конгрессменов, вынудили его принять решение разблокировать военную помощь Украине. Также он потребовал от Европы усилить свою поддержку Киеву.

«Роб Портман позвонил мне и сказал: «Пожалуйста, разблокируйте деньги [военную помощь Украине]». Это было единственной причиной [решения разблокировать военную помощь Киеву]. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели», — рассказал Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Трамп заявил, что его не устраивает ситуация, когда США являются единственной страной, которая выделяет Украине деньги. Он потребовал от европейских стран больше платить Украине в качестве помощи, пишет RT.

По словам американского президента, до прихода к власти на Украине его коллеги Владимира Зеленского в стране царила «колоссальная коррупция», что стало причиной отказа Трампа выделять Украине финансовую помощь.

Ранее сообщалось о заявлении главы нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси, которая анонсировала начало расследования в отношении действий Трампа – президента США заподозрили в злоупотреблении своим положением. Такое расследование потенциально может привести к импичменту Трампа. Причиной расследования стал июльский разговор Трампа и Зеленского, в котором, по мнению Демократической партии, американский президент требовал начать расследование против сына его главного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена – Хантера.