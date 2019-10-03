Лавров отверг план «Б» по Донбассу

Москва, 2 октября. Запасного плана по выполнению минских соглашений не может быть, они являются базой для урегулирования конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Плана «Б» быть не может, минские соглашения — это база, на которой должно все выстраиваться», — заявил Лавров в интервью Первому каналу.

Глава МИД РФ напомнил, что «формула Штайнмайера» уже является компромиссом к минским соглашениям, потому что предусматривает закрепление особого статуса Донбасса не до, а после местных выборов в регионе.

При этом он подчеркнул, что базовые принципы минских соглашений остаются в силе: амнистия, особый статус, закрепленный в конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», сообщала «Газета.ру». Она была названа по имени президента Германии, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. «Формула Штайнмайера» представляет собой план по урегулированию конфликта в Донбассе. Данные меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Данное событие вызвало волну критики на Украине. В частности, свое недовольство подписанием соглашения выразил Порошенко. По его мнению, «подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ». Объяснений от президента Владимира Зеленского потребовали также парии Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос». Вечером в среду около двух тысяч человек провели акцию протеста у здания офиса президента Украины с призывом отказаться от реализации «формулы Штайнмайера».

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин ранее сообщил, что «формула Штайнмайера» не несет собой ничего нового, она лишь подчеркивает заинтересованность европейских политиков в исполнении минских соглашений. По мнению Мухина, необходимость в новом документе появилась после того, как Украина в лице своего бывшего лидера Петра Порошенко отказалась выполнять минские соглашения.