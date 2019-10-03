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Лавров отверг план «Б» по Донбассу

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Лавров отверг план «Б» по Донбассу

Москва, 2 октября. Запасного плана по выполнению минских соглашений не может быть, они являются базой для урегулирования конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Плана «Б» быть не может, минские соглашения — это база, на которой должно все выстраиваться», — заявил Лавров в интервью Первому каналу.

Глава МИД РФ напомнил, что «формула Штайнмайера» уже является компромиссом к минским соглашениям, потому что предусматривает закрепление особого статуса Донбасса не до, а после местных выборов в регионе. 

При этом он подчеркнул, что базовые принципы минских соглашений остаются в силе: амнистия, особый статус, закрепленный в конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады.

Лавров отверг план «Б» по Донбассу

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», сообщала «Газета.ру». Она была названа по имени президента Германии, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. «Формула Штайнмайера» представляет собой план по урегулированию конфликта в Донбассе. Данные меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Данное событие вызвало волну критики на Украине. В частности, свое недовольство подписанием соглашения выразил Порошенко. По его мнению, «подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ». Объяснений от президента Владимира Зеленского потребовали также парии Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос». Вечером в среду около двух тысяч человек провели акцию протеста у здания офиса президента Украины с призывом отказаться от реализации «формулы Штайнмайера».

Лавров отверг план «Б» по Донбассу

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин ранее сообщил, что «формула Штайнмайера» не несет собой ничего нового, она лишь подчеркивает заинтересованность европейских политиков в исполнении минских соглашений. По мнению Мухина, необходимость в новом документе появилась после того, как Украина в лице своего бывшего лидера Петра Порошенко отказалась выполнять минские соглашения.

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Источник: Первый канал
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