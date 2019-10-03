Лавров рассказал о сроках проведения саммита в «нормандском формате»

Москва, 3 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сроки проведения «нормандского формата» определят президенты стран «четверки».

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, отвечая на вопросы журналистов Первого канала в Сочи. По словам министра, подписание «формулы Штайнмайера» стало компромиссом к заключенным ранее минским соглашениям и решило последний ключевой вопрос перед встречей в «нормандском формате». Говоря о сроках проведения саммита «нормандской четверки», Лавров указал, что этот вопрос предстоит решить руководителям государств.

«Это решать президентам», — отметил он.

Напомним, «формула Штайнмайера» была подписана во вторник всеми представителями контактной группы по мирному урегулированию братоубийственного конфликта в Донбассе. Документ предусматривает закрепление особого статуса Донбасса после проведения в регионе выборов и признания легитимности их результатов ОБСЕ. «Формула» была названа по имени предложившего ее президента ФРГ, бывшего главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции». Несмотря на достигнутые ранее соглашения о прекращении огня, украинские боевики практически ежедневно нарушают перемирие. По данным ООН, жертвами войны в Донбассе стали не менее 13 тысяч человек.