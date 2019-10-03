Скворцова назвала сроки перехода на новую систему зарплат врачей 

Москва, 2 октября. Переход на новую отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

На совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения, Скворцова сообщила, что «переход на новую отраслевую систему оплаты труда потребует не менее двух лет и дополнительных средств».

Больше всего затрат предполагается на втором этапе, когда будут определены нормы нагрузки и выработки на одну ставку. Ожидается, что предварительная оценка дополнительных финансовых затрат будет готова к сентябрю 2010 года. Детализированная же оценка будет готова лишь в конце 2021 года по завершению работы.

По словам министра, до 30 ноября регионы должны закончить анализ уровней зарплаты медработников организации первичной медико-санитарной помощи. Региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения субъекты по поручению президента Владимира Путина должны подготовить и представить не позднее 1 июля 2020 года.

Ведомство вместе с Минтруда подготовит законопроект, в котором будут прописаны требования к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников, к апрелю 2020 года.

Ранее на совещании президент РФ Владимир Путин призвал не допускать «фокусов» с доплатами врачам: «чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты».

Глава государства анонсировал проведение в конце октября заседания Госсовета по вопросам здравоохранения, сообщали «Известия». На заседании, в частности, будет рассматриваться вопрос модернизации поликлиник и больниц — соответствующие предложения Путин поручал правительству подготовить к 1 октября, отмечая, что данная тема являются чувствительной для россиян.

В середине сентября член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина сообщила о планах внести поправки в законодательство, согласно которым учет районных коэффициентов на Крайнем Севере может увеличить финансирование программы «Земский доктор». Финансирование программы, по мнению Соломатиной, в северных регионах должно быть пересмотрено в отдельности по каждому району с учетом разработанных министерством труда коэффициентов.