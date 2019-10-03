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Грузовик задавил крокодила на шоссе в Подмосковье

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Грузовик задавил крокодила на шоссе в Подмосковье

Москва, 3 октября. Крокодил погиб под колесами грузового автомобиля в селе Тарасовское Пушкинского района Московской области.

Об инциденте с хищной рептилией сообщили в ГУ МВД по Московской области. По данным ведомства, крокодил вышел на дорогу, где попал под колеса грузовика.

«Грузовик переехал крокодила в селе Тарасовское на улице Центральная, 52. Животное погибло», — говорится в сообщении.

По одной из версий, крокодил мог сбежать из передвижного зоопарка, который недавно работал в этом районе.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что правительство России утвердило перечень животных, которых запрещено держать в квартирах, домах и нелегальных контактных зоопарках — в их число вошли и крокодилы.   

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Источник: РИА Новости
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