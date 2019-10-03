Помпео заявил об уместности сохранения диалога с Россией

Вашингтон, 3 октября. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон уверен в уместности диалога с Россией, рассчитывая на то, что та начнет открываться и поступать правильно. Свое заявление он сделал в интервью итальянской газете La Stampa.

«Мы надеемся, что есть реальная возможность, мы надеемся, что, Россия начнет открываться и поступать правильно. Мы пытались общаться и вести с ними диалог. Мы считаем это совершенно уместным», — заявил Помпео, напомнив, что такая точка зрения была четко выражена президентом США Дональдом Трампом ранее.

Он добавил, что США намерены добиваться привлечения России к ответственности, когда та, по мнению Вашингтона, «нарушает» международное право, пишет «Газета.ру».

Напомним, что ранее сообщалось, что РФ и США согласны, что мирный переговорный процесс под эгидой ООН должен быть основой урегулирования ситуации в Сирии. Об этом было заявлено по итогам встречи госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова. Одной из важных тем этой встречи стал инцидент с невыдачей виз российским дипломатам.

Ранее власти США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали выступить в ООН (штаб-квартира Организации Объединенных Наций находится в Нью-Йорке). В Вашингтоне объяснили инцидент техническими проблемами, однако российская сторона уверена, что речь идет об осознанных, политически мотивированных действиях.