Захарова указала на двойные стандарты Запада в борьбе с фейками

Москва, 3 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о двойных стандартах стран Запада в борьбе с дезинформацией.

Захарова выступила на организованной RT конференции, где приняла участие в сессии на тему «Роль СМИ в международных конфликтах», рассказав о лицемерном подходе западных стран в «борьбе» с фейк ньюс.

«Невозможно проводить форум о верификации правды, отсеивании фейковых новостей и защите журналистики в Лондоне, когда там же арестован Джулиан Ассанж, который произвел революцию в сфере освещения международных отношений и в представлении аудитории настоящей правды о событиях», — отметила она.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, страны, предвещающие «обрушение пропагандистских машин» благодаря новым технологиям, сами являются пропагандистами.

«Нельзя требовать честности, правды, открытости, проводить мировой форум под эгидой Форин Офис Британии — и при этом арестовывать и бросать за решетку журналиста, который и так много лет находится в заложниках британского правительства», — заявила Захарова.

Напомним, Джулиан Ассанж стал известен благодаря разоблачениям незаконных действий США во время военных операций в Ираке и Афганистане, а также публикациям материалов об условиях содержания заключенных в американской тюрьме в Гуантанамо и убийствах мирных жителей в ходе боевых действий.

В 2010 году Ассанжа обвинили в изнасиловании, он отрицал все обвинения, заявив, что подавшие на него заявление женщины сделали это под давлением со стороны правоохранительных органов. В течение семи лет Ассанж скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, в апреле нынешнего года его задержали по требованию властей Швеции и США.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Джулиана Ассанжа содержат в британской тюрьме в жестких условиях.