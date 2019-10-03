Трамп готов подать в суд на тех, кто распространял данные о его связях с РФ

Вашингтон, 3 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что может подать в суд на причастных к расследованию о его «связях» с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Я, вероятно, начну крупную судебную тяжбу со многими из тех, кто был причастен к коррумпированному расследованию, касавшемуся выборов 2016 года», — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп напомнил, что «никто не ведет себя жестче» по отношению к России, чем он. Одновременно с этим он отметил, что хотел бы наладить отношения с Москвой, пишет RT.

Напомним, что спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о запуске Палатой представителей процедуры импичмента президента Соединенных Штатов. Импичмент представляет собой привлечение к ответственности путем отстранения от должности по обвинениям в госизмене, коррупции и иных тяжких преступлениях.

Ранее процедура импичмента главы Белого дома инициировалась в истории США лишь три раза. По оценке экспертов, демократам едва ли удастся добиться своей цели, поскольку из 435 конгрессменов лишь 181 выступает за импичмент, тогда как для его объявления нужно не менее половины голосов членов Палаты представителей Конгресса.