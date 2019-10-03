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Лавров рассказал, как Штайнмайер предложил «формулу» решения проблемы Донбасса

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Лавров рассказал, как Штайнмайер предложил «формулу» решения проблемы Донбасса

Москва, 3 октября. «Формула Штайнмайера», включающая механизм предоставления Донбассу особого статуса, была предложена министром иностранных дел ФРГ уже как компромисс к тексту минских соглашений, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что первоначальный текст минских соглашений предполагал закон об особом статусе Донбасса и фиксацию этого статуса в конституции, а после проведение выборов. Однако занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявил на встрече в «нормандском формате», что не станет предоставлять особый статус, поскольку не знает «кого там выберут». 

«Понимаете, это уже такой подход абсолютно конфронтационный, контрпродуктивный и, главное, антиправовой. И тогда Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи министром иностранных дел (ФРГ), предложил вот эту компромиссную формулу», — рассказал Лавров в интервью Первому каналу.

Лавров рассказал, как Штайнмайер предложил «формулу» решения проблемы Донбасса

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», сообщала «Газета.ру». Она была названа по имени президента Германии, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. «Формула Штайнмайера» представляет собой план по урегулированию конфликта в Донбассе. Данные меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Данное событие вызвало волну критики на Украине. В частности, свое недовольство подписанием соглашения выразил Порошенко. По его мнению, «подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ». Объяснений от президента Владимира Зеленского потребовали также парии Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос».

Вечером в среду около двух тысяч человек провели акцию протеста у здания офиса президента Украины с призывом отказаться от реализации «формулы Штайнмайера».

Лавров рассказал, как Штайнмайер предложил «формулу» решения проблемы Донбасса

Митингующие потребовали от главы государства не допустить «капитуляции Украины». Митингующие потребовали от властей запретить любые особые правовые режимы, которые ограничивают суверенитет страны, а также запретить оправдание «членов незаконных вооруженных формирований, которые совершили тяжкие преступления на территории Украины».

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Источник: Первый канал
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