Лавров рассказал, как Штайнмайер предложил «формулу» решения проблемы Донбасса

Москва, 3 октября. «Формула Штайнмайера», включающая механизм предоставления Донбассу особого статуса, была предложена министром иностранных дел ФРГ уже как компромисс к тексту минских соглашений, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что первоначальный текст минских соглашений предполагал закон об особом статусе Донбасса и фиксацию этого статуса в конституции, а после проведение выборов. Однако занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявил на встрече в «нормандском формате», что не станет предоставлять особый статус, поскольку не знает «кого там выберут».

«Понимаете, это уже такой подход абсолютно конфронтационный, контрпродуктивный и, главное, антиправовой. И тогда Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи министром иностранных дел (ФРГ), предложил вот эту компромиссную формулу», — рассказал Лавров в интервью Первому каналу.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», сообщала «Газета.ру». Она была названа по имени президента Германии, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. «Формула Штайнмайера» представляет собой план по урегулированию конфликта в Донбассе. Данные меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Данное событие вызвало волну критики на Украине. В частности, свое недовольство подписанием соглашения выразил Порошенко. По его мнению, «подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ». Объяснений от президента Владимира Зеленского потребовали также парии Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос».

Вечером в среду около двух тысяч человек провели акцию протеста у здания офиса президента Украины с призывом отказаться от реализации «формулы Штайнмайера».

Митингующие потребовали от главы государства не допустить «капитуляции Украины». Митингующие потребовали от властей запретить любые особые правовые режимы, которые ограничивают суверенитет страны, а также запретить оправдание «членов незаконных вооруженных формирований, которые совершили тяжкие преступления на территории Украины».