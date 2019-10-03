Медведев поддержал предложения Госдумы по бюджету

Москва, 3 октября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам о рабочей встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались предложения думских фракций о проекте бюджета страны, внесенного правительством в нижнюю палату.

Ранее состоялся Совет Госдумы, на котором рассматривался проект бюджета на 2020-2022 годы. Были приняты решения о приоритетах при обсуждении внесенных кабмином законопроектов: повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение разрыва между обеспеченностью регионов, поддержка инвестиционной программы в регионах, поддержка сельского хозяйства.

Поздно вечером в среду состоялась встреча Володина и Медведва. Спикер Госдумы оценил встречу как результативную. По его словам, глава правительства поддержал инициативы фракций. В частности по вопросу необходимости обеспечения перечисления средств в регионы уже в январе следующего года. В настоящее время парламентарии вместе с правительством и профильными министерствами «подготовят поправки, чтобы выйти на решение этого вопроса».

Кроме того, по словам Володина, Медведев поручил Минфину изыскать дополнительные деньги на госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий в два раза больше от запланированного ранее.

Первое чтение проекта бюджета намечено на 23 октября. Напомним, в соответствии с Бюджетным кодексом, на рассмотрение проекта бюджета у депутатов есть 60 дней.

26 сентября был опубликован проект бюджета России до 2022 года. Согласно документу, доход федерального бюджета в следующем году должен составить 20,4 триллиона рублей. В 2021 году эта сумма будет равняться 21,2 триллиона рублей, а в 2022 году составит 22 триллиона рублей. Медведев ранее заявил, что бюджет РФ в течение ближайших трех лет останется профицитным.