Москва, 3 октября. Власти Украины хотят лишь занять границу и провести тотальную зачистку в Донбассе, заявила адвокат и блогер Татьяна Монтян, комментируя возможное проведение выборов в Донбассе согласно минским соглашениям.

Она напомнила, что с 2015 года Украина не соблюдала минские соглашения. По ее словам, комментарий президента Украины Владимира Зеленского после закрепления «формулы Штайнмайера» говорит о том, что Украина не собирается соблюдать их и сейчас.

«Под автоматами не будет договоренностей. А, простите, а как вы собираетесь контроль над границей взять и кто вас туда вообще пустит? Что за бред? Болтовня ни о чем, абсолютно», — приводит KP.ru слова Монтян.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям. По его мнению, «формула Штайнмайера» сама по себе является компромиссом по сравнению с минскими соглашениями, пишет RT.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».