«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Санкт-Петербург, 2 октября. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли лиссабонскую «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру судил испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде.

Счет был открыт на 21-й минуте форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Петербуржцам удалось удвоить счет на 70-й минуте, когда защитник гостей Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота. Третий мяч футболисты «Зенита» забили на 78-й минуте благодаря точному удару Сердара Азмуна. Лишь в самом конце встречи, на 85-й минуте нападающий «Бенфики» Рауль Де Томас смог принести первое и единственное очко своей команде, пишет «Газета.ру».

В настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице группы G, имея в активе 4 очка. «Бенфика» с нулем баллов находится на последнем месте. Другими командами в этой группе являются «Лион» и «РБ Лейпциг».