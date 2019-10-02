В ЛНР сообщили о гранатометном и минометном обстреле Первомайска со стороны ВСУ

Луганск, 2 октября. Киевские силовики обстреляли из миномета и гранатометов район населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике, заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По словам Осадчего, в среду в 19.40 силовики 72 бригады вооруженных формирований Украины «подвергли обстрелу из миномета калибром 82 миллиметра и гранатометов различных видов район населенного пункта Первомайск». По данным Народной милиции, в общей сложности был выпущен 21 боеприпас.

В настоящее время уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

Осадчий добавил, что подразделения ЛНР не поддаются на провокации и продолжают придерживаться соглашений о перемирии. Он призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Украиной перемирия.

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в 2014 году. Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик. Урегулировать ситуацию в Донбассе пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Стороны подписали ряд соглашений о перемирии, но украинская сторона, как утверждают в ДНР и ЛНР, регулярно нарушает договоренности.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 21 июля, однако не продержался и суток.