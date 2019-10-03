Трамп примет решение об участии в праздновании 9 Мая в Москве «в свое время» — Хантсман

Москва, 2 октября. Решение о визите американского президента Дональда Трампа в Россию для участия в праздновании 75-летия Победы будет принято позже. С таким заявлением выступил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам посла, Трамп считает отношения с Россией приоритетными для США и убежден в необходимости держать каналы коммуникации открытыми.

«Он с самого начала сказал, что хотел бы улучшить их. И решение [о визите в РФ для участия в памятных мероприятиях в Москве 9 мая] будет принято им в свое время. Давайте подождем», — заявил посол.

Кроме того, Хантсман рассказал о планируемом ранее визите российского президента Владимира Путина в США в первой половине 2019 года, который был отменен из-за инцидента в Керченском проливе.

«Не буду вдаваться в детали, но у нас были большие планы», — добавил Хантсман.

Как пишет RT, Хантсман также упомянул о том, что новый советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен может посетить Москву.

Путин пригласил Трампа на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы во время их встречи с японской Осаке на полях саммита «Большой двадцатки». Как сообщалось, Трамп пообещал серьезно обдумать это приглашение.

Ранее российский лидер отметил, что Москва с уважением относится к своим партнерам и подчеркивает роль союзников, которые воевали против нацизма. Путин сообщил, что российская сторона будет рада, если западные лидеры прибудут в Россию на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Если такого не произойдет, то не критично, пояснил президент РФ.