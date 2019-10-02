Решением вопросов по Арктике должны заниматься только страны этого региона, заявил Трамп

Вашингтон, 2 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон исходит из того, что решением вопросов, касающихся Арктики, должны заниматься только страны из этого региона.

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме Трамп отметил сотрудничество Вашингтона и Хельсинки «в деле продвижения стабильности, свободы судоходства и уважения национального суверенитета в Арктике». При этом он подчеркнул, что обе страны «выступают за безопасный регион Арктики, свободный от внешних факторов воздействия, вмешательства и давления».

«Проще говоря, мы считаем, что вопросами, касающимися Арктики, должны заниматься только арктические страны… Как вы знаете, есть и другие, кто приезжает в Арктику, и нам это не нравится», — заявил глава Белого дома, пообещав «не допустить этого».

Отметим, ранее представитель Белого дома заявил журналистам, что Вашингтон обеспокоен «растущим стремлением Китая присутствовать» в Арктике.

В минувший вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что межгосударственный диалог по Арктике должен строиться на принципах всеобщей и неделимой безопасности. Глава государства напомнил, что Арктика обладает уникальными природными богатствами, развитие этого обширного региона имеет огромное значение для экономики всего мира и для глобальной экологической обстановки.

Заместитель секретаря Совбеза России Юрий Аверьянов отметил, что Россия и США ведут конструктивный диалог по вопросам развития Арктики, в частности, по линии своих Советов безопасности, и уже создали хорошую базу для взаимодействия в этом регионе. Он также рассказал, что страны ведут успешную работу в области совершенствования договорно-правовой базы в сфере безопасности судоходства, рыболовства и научного сотрудничества.