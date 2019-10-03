«Порохоботы» на Майдане поставили Зеленскому пять условий по Донбассу

Вечером 2 октября в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция протеста против подписания в Минске представителями украинских властей «формулы Штайнмайера». Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в самой гуще событий.

Митингующие начали собираться на Майдане около семи вечера, в тот самый момент, когда в украинской столице начался «час пик». Прохожие с недоумением смотрели на огромную толпу разношерстных граждан, окруживших Арку независимости и нестройно скандировавших лозунги. Организатором акции выступило финансируемое окружением экс-президента Петра Порошенко движение «Демократический топор». Когда корреспондент ФАН протолкался сквозь плотную толпу «порохоботов», он сразу почувствовал обычную для «постмайданных» лет атмосферу ненависти.

Митингующие яростно выкрикивали: «Нет капитуляции!», «Нет плану Штайнмайера!», «Нет плану Путина», «Не дадим России нас нагнуть!» и так далее. Большинство собравшихся составляли еще недавно «лучшие люди Украины» — ветераны АТО, их родственники и знакомые, участники «евромайдана-2014», соскучившиеся по хорошей «буче», а также записные националисты. Лидер «ДТ» Юрий Гудименко привычно заводил толпу, выкрикивая в мегафон: «Разве мы хотим, чтобы оккупанты в Донбассе диктовали нам свои условия?!» «Нееет!» — многоголосым ревом отзывалась толпа. «Разве мы допустим, чтобы Россия навязала нам свои условия?!» — «Нееет!», орали националисты.

Единственное, что смущало – это численность противников «зрады»: на площади их собралось около полутора тысяч человек. Митингующие заявили, что ни при каких условиях не согласятся с тем, чтобы Украина начала реализовывать политическую часть Минских соглашений и отводила войска от «линии соприкосновения». А также чтобы «оккупанты с Донбасса» устанавливали путем выборов собственную власть. В общем, все эти люди искренне желали, чтобы война длилась бесконечно – просто ради «национальной гидности».

Вооруженный мегафоном лидер «Демократического топора» Юрий Гудименко озвучил ряд требований манифестантов к власти. В частности, протестующие потребовали выполнения пяти условий: запретить любой «особый правовой режим, ограничивающий суверенитет Украины или действие национальных законов на отдельных ее территориях»; запретить освобождение от ответственности членов армий повстанцев в ЛНР и ДНР; запретить избираться в органы власти всем членам армий повстанцев в Донбассе; запретить передачу под контроль любым иностранным войскам любых населенных пунктов в Донбассе; запретить признание выборов любого формата на территориях, которые не находятся под административным контролем Украины.

По наблюдениям ФАН, не обошлось и без мелких инцидентов. Пока «свидомые» со сцены и перед ней исходили патриотическим пылом, по задкам толпы ходила какая-то полубезумная старушка и периодически истошно выкрикивала, применяя нецензурную брань: «Бандеровцы проклятые!», «Да штоб вы сдохли!» Этим она сильно смущала некоторых патриотов, но трогать ее никто не решался. В итоге бабка, изрыгая проклятия в адрес «свидомых», куда-то уплелась сама.

На Майдане протестующие пробыли около часа, а затем, озвучив все свои требования, толпой двинулись на улицу Банковую, к Офису президента. Идти было недалеко – не более 10–15 минут вверх по Институтской улице. По пути к Офису толпа скандировала только что придуманные лозунги «Зелю геть!» и «Зеля – с..ыкло! (трус)» Однако, как заметил корреспондент ФАН, за время перехода с Майдана количество возмущенных подписанием «формулы Штайнмайера» возросло. В итоге перед Офисом президента Зеленского участников акции было уже не менее двух тысяч человек.

Явившись на место, огромная толпа «свидомых» вновь развернула флаги Украины и «Правого сектора»1, а также начала орать «Зеля, выходи!» Естественно, из Офиса президента никто и не думал выходить, а вот охрана от такой активности протестующих явно напряглась. И если поначалу силовиков было от силы десяток, по мере того, как толпа разогревалась, на Банковую стянулись грузовики со спецназом. Тем временем значительно увеличившаяся толпа хором затянула гимн Украины. Вся эта вакханалия продолжалась примерно до одиннадцати вечера, после чего националисты разошлись. Они пообещали скоро вернуться в случае, если их требования не будут выполнены властью.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 октября официально заявил, что Украина согласовала и подписала текст «формулы Штайнмайера» . По его словам, она предусматривает одобрение на Украине временного закона об особом статусе Донбасса. Он станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными. В ответ ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой подписания Киевом «формулы Штайнмайера». Они считают, что сначала должна быть выполнена с безопасностью часть Минских соглашений. То есть, некий «вывод войск» и передача Украине контроля над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

«Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

1 Организация запрещена на территории РФ.