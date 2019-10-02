Диетолог рассказала, какое мясо опасно для здоровья

Москва, 2 октября. Врач-физиотерапевт, диетолог Марина Ваулина рассказала, какое мясо может оказывать негативное влияние на здоровье.

Ваулина в интервью «Вечерней Москве» первым делом обратила внимание на опасность покупки мяса в вакуумной упаковке. Она отметила, что даже если это продукт элитных сортов, сроки его транспортировки варьируются в зависимости от страны-производителя и могут быть очень продолжительными. По ее словам, «чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ — консервантов». Кроме того, такую продукцию нередко размораживают и замораживают по несколько раз.

Диетолог также напомнила о необходимости правильного приготовления мяса. Мясо не должно быть пережаренным, готовиться с избытком специй, жира и соли. Также нельзя после разморозки мясо долго держать в холодильнике.

Ваулина также отметила, что данные о том, что красное мясо вредно для здоровье и даже приводит к онкологии, не подтверждаются. Кроме того, диетолог предостерегла родителей от покупки копченых колбасок и нарезок мясных продуктов своим детям. Врач рекомендует отдать предпочтение диетической продукции.

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