Трамп заверил, что США «поладят» с Россией

Вашингтон, 2 октября. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты поладят с Россией, несмотря на текущие внутриполитические скандалы в США. Об этом он заявил на встрече в Белом доме с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«С учетом вышесказанного (до этого говорил о внутриполитических скандалах в США — прим. ФАН) было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что она умная», — приводит его слова газета «Известия».

Одновременно с этим Трамп добавил, что никто не ведет себя по отношению к России так же жестко, как он сам.

Также американский президент заявил, что не исключает возможность привлечения к уголовной ответственности тех лиц в США, которые ответственны за распространение утверждений о его связях с Россией.

«Я, вероятно, начну крупную судебную тяжбу со многими из тех, кто был причастен к коррумпированному расследованию, касавшемуся выборов 2016 года», — заявил Трамп.

Напомним, что некоторые американские политики продолжают настаивать на том, что Россия «повлияла» на мнение избирателей во время президентских выборов 2016 года, что привело к избранию Дональда Трампа. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет вел «расследование» так называемого «российского вмешательства», однако не смог найти никаких доказательств.

Президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что раздувание скандала с «российским вмешательством» является попыткой противников Трампа оспорить его избрание.