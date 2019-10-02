Тысячи украинцев вышли на митинг в Киеве из-за согласования «формулы Штайнмайера»

Киев, 2 октября. Около двух тысяч человек провели акцию протеста у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского с призывом отказаться от реализации «формулы Штайнмайера». Митингующие потребовали от главы государства не допустить «капитуляции Украины».

Организаторами акции выступила партия «Демократична сокыра» («Демократический топор»). Как передает ТАСС, среди участников митинга также были представители партий «Европейская солидарность», «Голос» и нескольких националистических организаций.

Митингующие потребовали от властей запретить любые особые правовые режимы, которые ограничивают суверенитет страны, а также запретить оправдание «членов незаконных вооруженных формирований, которые совершили тяжкие преступления на территории Украины».

Напомним, контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», сообщала «Газета.ру». Она была названа по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. «Формула Штайнмайера» представляет собой план по урегулированию конфликта в Донбассе. Данные меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Это событие моментально нашло отклик со стороны украинских радикалов, которые выступают против мирного решения конфликта в Донбассе. К офису президента Украины Владимира Зеленского на митинг пришли националисты с флагами националистической партии «Национальный корпус», которая создана на базе нацбатальона «Азов».

Ранее свое недовольство подписанием соглашения выразил бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. По его мнению, «подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ».

Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» также выступила с заявлением, что считает «формулу Штайнмайера» недопустимой и угрожающей национальной безопасности Украины. В связи с этим Тимошенко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске». Также к президенту обратилась партия певца Святослава Вакарчука «Голос», потребовав «проведения закрытого заседания парламента».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, пришедшим к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против Донецкой и Луганской народных республик. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске.