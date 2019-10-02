Путин призвал не допускать «фокусов» со снижением доплат медикам при росте оклада

Москва, 2 октября. Увеличение оклада медицинских работников не должно сказываться на размере компенсационных выплат. С таким поручением выступил российский президент Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло», — сказал президент.

Путин отметил, что эффективность и качество работы врачей влияет на очень многое, например на продолжительность жизни людней, демографию и здоровье нации. Российский лидер добавил, что в уже в этом месяце пройдет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения, пишет «Газета.ру».

Руководитель Минздрава Вероника Скворцова ранее предложила закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам медицинским работникам на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней заработной платы, которая должна быть не ниже стандарта, закрепленного майским указом. Она добавила, что для перехода на новую систему потребуется около двух лет.

Напомним, что ранее пресс-служба регионального парламента Подмосковья сообщила, что средняя зарплата врачей Московской области в первом полугодии 2019 года составила 91 156 рублей. Средняя зарплата медперсонала составляет 47 947 рублей, что на 12,1% выше показателя 2018 года. Как отметили в пресс-службе, в 2018 году в Московской области отремонтировали 74 поликлиники.