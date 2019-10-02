Хантсман назвал спекуляциями сообщения о возможности продления СНВ-3

Москва, 2 октября. Уходящий в отставку посол США Джон Хантсман назвал спекуляциями сообщения о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не на пять лет, а на один год.

«Все это спекуляции. Дождитесь визита в Россию кого-то уровня Роберта О'Брайена (новый советник президента США по нацбезопасности)», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью «Коммерсанту».

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Он вступил в силу в 2011 году. СНВ-3 действует до 2021 года. Его можно заменить другим документом, либо продлить на пять лет до 2026 года. В Вашингтоне заявили, что решение по СНВ-3 будет принято в 2020 году.

В июне теперь уже бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку является «ущербным». При этом он добавил, что США по-прежнему настроены на формирование нового соглашения в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений, которое было бы заключено при участии России и Китая.

Российская сторона выступает стремится решить данный вопрос дипломатическим путем. В начале сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и Штатами необходим диалог по вопросу продления СНВ-3. Он подчеркнул, что со временем у Москвы возникает все больше вопросов на тему выполнения этого договора.