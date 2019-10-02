Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 2 октября. Боевики в Идлибской зоне деэскалации обстреляли несколько населенных пунктов сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксирован 31 обстрел.

По данным ЦПВС, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Биньямин, Кафер-Хамра, Хай-эш-Шейх-Максуд, Халаса, Суккория провинции Алеппо; Махрука, Джанаджик, Ардаш-Даг, Кермель, Сараф, Чекурджак, Калаз-Тахтани провинции Латакия; Хан-Шейхун, Шарджа, Абу-Омар, Абу-Дали, Хабит, Шарджаз провинции Идлиб; Умм-Джлаль, Дар-Хардата, Кафер-Нбуда, Хуайз, Каркат, Тамана провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские силы безопасности обнаружили оружие и противопехотные мины во время осмотра ферм в районе деревни Арбаин в северной части Хамы. Среди обнаруженного оружия были ракетные установки, противотанковые мины, 60- и 120-мм минометные снаряды, танковые снаряды, 14,5-мм пулеметы и гранаты для АГС.