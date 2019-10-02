Главы генштабов России и США обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес»

Москва, 2 октября. Начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил ряд «вопросов, представляющих взаимный интерес» со своим американским коллегой генералом Марком Милли. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Второго октября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с генералом Марком Милли, вновь назначенного на должность председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время беседы Герасимов и его американский коллега обсудили ряд вопросов, «представляющих взаимный интерес». Детали разговора пока не разглашаются.

Важность подобных контактов отметил пресс-секретарь генерала Милли Патрик Райдер. По его словам, регулярное общение руководителей обоих генштабов является крайне ценным, так как позволяет избегать просчетов, а также способствует транспарентности.

Напомним, что в августе глава военного комитета НАТО маршал Стюарт Пич провел с Герасимовым телефонный разговор. В НАТО отметили, что состоявшийся телефонный разговор свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон в поддержании военных линий связи «в соответствии с политикой транспарентности» НАТО, а также продолжающимся диалогом на высоком политическом уровне, пишет «Газета.ру». В сообщении НАТО также указано, что Герасимов и Пич договорились о дальнейшем использовании военных линий связи.