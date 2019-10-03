Битва за жилье или почему многодетную семью лишили дома. ФАН-ТВ

В Подмосковье многодетную семью выставили на улицу из собственного дома. Жилье они купили на свои деньги и средства материнского капитала. Уже после сделки и заселения суд признал договор купли-продажи ничтожным. В результате сейчас многодетную мать пытаются выставить еще и мошенницей. Эту проблему уже поднимают правозащитники на заседании ОБСЕ.

Журналисты ФАН выяснили, что в России это — не единственная многодетная семья, которая оказалась на улице, но редко кому удается сохранить право на свой дом. Зачастую, представители пострадавших юридически не грамотны и не могут отстоять свои права в судах. История семьи из Подмосковья вполне может стать прецедентом и повлечь за собой решение массовой проблемы с выселением многодетных семей в России.

Чета Левко и их дети лишились дома летом этого года. Случившееся было больше похоже на спецоперацию по подавлению бунта или захвату заложников. В расположенный в Ногинском районе коттедж ворвались силовики в масках и бронежилетах. Вместе с ними были судебные приставы и сотрудники полиции.

Главе семьи, его супруге и семерым детям не позволили даже собрать свои вещи. Уже через мгновение все жильцы оказалась на улице, двери дома были опечатаны — на руках осталась только копия решения суда о выселении.

Сразу после выселения семья из девяти человек осталась на улице. Бездомным пришлось на время переехать в летний домик к родственнице. Многодетная мать сейчас вспоминает покупку нового дома как страшный сон. Тогда ни она, ни отец семейства и представить не могли, что после решения суда они окажутся бездомными. Злополучная сделка произошла в августе 2015 года — тогда семья Левко по договору купли-продажи приобрела свой новый дом в Подмосковье.

«У нас в 15 году наш дом сгорел в городе Электросталь. После этого, мы обратились в агентство, и мы обращались по другим объектам, мы ездили с риелтором. Он сказал, что у него есть друзья, которые строят и продают дома», — рассказывает пострадавшая Алена Левко.

Свой новый дом семья Левко приобрела в деревне Большое Буньково Ногинского района Московской области. Недостроенный, без коммуникаций, без внутренней отделки. Продавца Валентина Дешина нашли с помощью риелтора Слепцова. Договорились о цене — 990 тысяч рублей за недострой. Условились и о рассрочке до конца года, заключили договор через службу государственной регистрации. Однако уже в ноябре продавец потребовал срочно погасить всю сумму, предложил расторгнуть старый договор, заключить новый и воспользоваться материнским капиталом. Так и поступили.

«Он подписывал первый, я за ним подписывала. Эти документы были подписаны именно в регистрационной палате, мы не где-то там их подписывали, а именно там, на месте. Как нам выдали в окошко, так мы и подписывали. Все, что нам предоставили, так мы все и подписывали и вернули в окошко. Об этом есть запись в регистрационном журнале», — вспоминает мать семейства.

«Что делают обычные люди? Люди изменяют договор, заключают дополнительное соглашение, в котором изменяют порядок взаиморасчетов. Что делается в этой ситуации — договор почему-то расторгается, зачем его было расторгать? Для того чтобы заключить новый договор? То есть логика не ясна и непонятна: можно было изменить, в итоге решили расторгнуть. Я так полагаю, все это было неспроста», — рассуждает адвокат Алексей Гольцов.

990 тысяч рублей — эту цифру в договоре указали неспроста. Продавец пошел на хитрость: сделка меньше миллиона не облагается налогом. Однако была и другая договоренность, но уже устная. Дешин обещал достраивать дом, а семья Левко постепенно выплачивать за это деньги. В итоге, за дом отдали около 1,2 млн рублей. Однако с отделкой жилья продавец не торопился, и финансовые перечисления на его счет тоже прекратились. Достраивать жилье семья начала самостоятельно. А позже… понеслись судебные тяжбы. Сначала Дешин обратился в суд с просьбой расторгнуть договор купли-продажи, но проиграл. Тогда подал другой иск, с требованием признать документ недействительным.

«Второй иск они подали совершенно противоположный, написали, что 9 числа он не присутствовал, ничего не подписывал», — поясняет Алена Левко.

Позицию женщины поддерживает и адвокат.

«Имеются материалы регистрационного дела. В материалах регистрационного дела, которое было представлено опять же в Ногинский городской суд, указано, что Дешин подавал, стоит его подпись. Он не оспаривает, говорит, что присутствовал в Росреестре, но вот каким-то образом подпись на договоре купли-продажи ему не принадлежит», — недоумевает юрист.

Алена Левко вспоминает еще одну странность в экспертизе документов.

«Нам отказали, в повторной экспертизе, отказали в экспертизе моей подписи, моего договора, который у меня на руках. Потому что они исследовали всего лишь один бланк договора, который был якобы из регистрационной палаты. Но, к сожалению, в конце вот 2018 года мы подали в суд, и выяснилось, что из регистрационной палаты документы были переписаны, переделаны. В 2017 году было перепрошито все регистрационное дело», — поясняет женщина.

Отчаявшись искать справедливость в судах, многодетная семья стала просить помощи общественности. Они пошли к правозащитникам, написали заявления в Прокуратуру и Следственный комитет. В истории с многодетными родителями, которые лишились дома, сейчас разбираются уже и в Государственной Думе.

«Я уже получил ответ из Генеральной Прокуратуры. Меня порадовало то, что мое обращение не было отфутболено, ответ не был отпиской. Мне было сказано, что дело требует вмешательства и рассмотрения, и в настоящий момент я нахожусь на прямой связи с областной московской прокуратурой, которая вплотную занимается этой историей», — заявил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Длительные и неудачные судебные тяжбы повлекли за собой и другие трудности. Местные органы опеки атаковали членов семьи своим вниманием. Поводом стало отсутствие у детей постоянной регистрации из-за отсутствия жилья. Вместо оказания реальной помощи социальные работники стали проводить проверку условий воспитания и жизни детей. В это же время родители отчаянно просили местную администрацию дать им хоть какое-нибудь временное жилье. Редакция ФАН направила запрос на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева с просьбой прокомментировать действия сотрудников администрации Богородицкого района. Однако, официальное письмо журналистов осталось без ответа.

«Маневриный фонд, куда бы они могли поселить семью, он предназначен только для бюджетников, для людей, которые работают на администрацию. По сути — это не получается. Соответственно, им предлагают квартиры не отремонтированные, без газа, без воды, за которые нужно платить. Там говорится, какие-то маленькие деньги за метр, но как бы, когда все посчитается: коммуналка, некоммерческий найм — в результате получается порядка 15 тысяч за квартиру в найме», — рассказывает член Общественной палаты комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова.

После долгих переговоров с сотрудниками местной администрации, чиновники все-таки нашли жилье для семьи Левко. Сначала двухкомнатную квартиру в Ногинске. А потом предоставили во временное пользование трехкомнатную квартиру там же. Семья была шокирована, когда впервые оказалась в этом жилье — вокруг плесень и грибок, на стенах обвалившаяся плитка, всюду антисанитария и сырость. Семье приходится бороться не только с бытовыми условиями — до сих пор тянутся судебные разбирательства. Члены семьи Левко еще не потеряли надежду вернуться в купленный ими в 2015 году дом.

«Ситуация опасна для семьи тем, что здесь может быть спекуляция. Опять же на почве их многодетности, понимаем, что семью с детьми на улицу выбрасывать нельзя, но на этом играют как в плюс, так и в минус», — заключает член общественной палаты Богородского городского округа, президент фонда поддержки семей «Больше жизни» Светлана Волокита.

Статус многодетной матери Алена Левко потеряла. Он исчез вместе с пропиской. Семью сняли с социального государственного обеспечения и лишили льгот, которые полагаются многодетным. Как нам сообщили в Общественной палате Московской области, вопрос сейчас находится у них на контроле.

«Будет оказана бесплатная юридическая помощь, будем писать провести служебную проверку в Управление Федеральной службы судебных приставов и в коллегию судей. Недопустимо, вот так вот на улицу, в никуда многодетную семью. Решения должны быть взвешенными, с приглашением комиссии по делам несовершеннолетних и администрации, чтобы понять, люди-то куда дальше пойдут», — убеждена член Общественной палаты Московской области Людмила Тропина.

Деньги за дом, спустя годы разбирательств, семье Левко, все же вернули, правда, не в полном объеме. Как только средства поступили на счет семьи, около 150 тысяч приставы тут же сняли — за оплату услуг по выселению. Прежний собственник дома до сих пор должен еще 130 тысяч рублей. Сам Валентин Дешин написал заявление в полицию. В МВД уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве. И Дешин в рамках этого дела — потерпевший, Алена Левко — проходит как свидетель. Пока неизвестно, чем закончатся судебные тяжбы, и удастся ли уже самой многодетной семье сохранить честное имя и вернуть свое единственное жилье.