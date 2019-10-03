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ФАН-ТВ

Битва за жилье или почему многодетную семью лишили дома. ФАН-ТВ

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В Подмосковье многодетную семью выставили на улицу из собственного дома. Жилье они купили на свои деньги и средства материнского капитала. Уже после сделки и заселения суд признал договор купли-продажи ничтожным. В результате сейчас многодетную мать пытаются выставить еще и мошенницей. Эту проблему уже поднимают правозащитники на заседании ОБСЕ.

Журналисты ФАН выяснили, что в России это — не единственная многодетная семья, которая оказалась на улице, но редко кому удается сохранить право на свой дом. Зачастую, представители пострадавших юридически не грамотны и не могут отстоять свои права в судах. История семьи из Подмосковья вполне может стать прецедентом и повлечь за собой решение массовой проблемы с выселением многодетных семей в России.

Чета Левко и их дети лишились дома летом этого года. Случившееся было больше похоже на спецоперацию по подавлению бунта или захвату заложников. В расположенный в Ногинском районе коттедж ворвались силовики в масках и бронежилетах. Вместе с ними были судебные приставы и сотрудники полиции.

Главе семьи, его супруге и семерым детям не позволили даже собрать свои вещи. Уже через мгновение все жильцы оказалась на улице, двери дома были опечатаны — на руках осталась только копия решения суда о выселении.

Битва за жилье или почему многодетную семью лишили дома. ФАН-ТВ

Сразу после выселения семья из девяти человек осталась на улице. Бездомным пришлось на время переехать в летний домик к родственнице. Многодетная мать сейчас вспоминает покупку нового дома как страшный сон. Тогда ни она, ни отец семейства и представить не могли, что после решения суда они окажутся бездомными. Злополучная сделка произошла в августе 2015 года — тогда семья Левко по договору купли-продажи приобрела свой новый дом в Подмосковье.

«У нас в 15 году наш дом сгорел в городе Электросталь. После этого, мы обратились в агентство, и мы обращались по другим объектам, мы ездили с риелтором. Он сказал, что у него есть друзья, которые строят и продают дома», — рассказывает пострадавшая Алена Левко.

Свой новый дом семья Левко приобрела в деревне Большое Буньково Ногинского района Московской области. Недостроенный, без коммуникаций, без внутренней отделки. Продавца Валентина Дешина нашли с помощью риелтора Слепцова. Договорились о цене — 990 тысяч рублей за недострой. Условились и о рассрочке до конца года, заключили договор через службу государственной регистрации. Однако уже в ноябре продавец потребовал срочно погасить всю сумму, предложил расторгнуть старый договор, заключить новый и воспользоваться материнским капиталом. Так и поступили.

«Он подписывал первый, я за ним подписывала. Эти документы были подписаны именно в регистрационной палате, мы не где-то там их подписывали, а именно там, на месте. Как нам выдали в окошко, так мы и подписывали. Все, что нам предоставили, так мы все и подписывали и вернули в окошко. Об этом есть запись в регистрационном журнале», — вспоминает мать семейства.

Битва за жилье или почему многодетную семью лишили дома. ФАН-ТВ

«Что делают обычные люди? Люди изменяют договор, заключают дополнительное соглашение, в котором изменяют порядок взаиморасчетов. Что делается в этой ситуации — договор почему-то расторгается, зачем его было расторгать? Для того чтобы заключить новый договор? То есть  логика не ясна и непонятна: можно было изменить, в итоге решили расторгнуть. Я так полагаю, все это было неспроста», — рассуждает адвокат Алексей Гольцов.

990 тысяч рублей — эту цифру в договоре указали неспроста. Продавец пошел на хитрость: сделка меньше миллиона не облагается налогом. Однако была и другая договоренность, но уже устная. Дешин обещал достраивать дом, а семья Левко постепенно выплачивать за это деньги. В итоге, за дом отдали около 1,2 млн рублей. Однако с отделкой жилья продавец не торопился, и финансовые  перечисления на его счет тоже прекратились. Достраивать жилье семья начала самостоятельно. А позже… понеслись судебные тяжбы. Сначала Дешин обратился в суд с просьбой расторгнуть договор купли-продажи, но проиграл. Тогда подал другой иск, с требованием  признать документ недействительным.

«Второй иск они подали совершенно противоположный, написали, что 9 числа он не присутствовал, ничего не подписывал», — поясняет Алена Левко.

Позицию женщины поддерживает и адвокат.

«Имеются материалы регистрационного дела. В материалах регистрационного дела, которое было представлено опять же в Ногинский городской суд, указано, что Дешин подавал, стоит его подпись. Он не оспаривает, говорит, что присутствовал в Росреестре, но вот каким-то образом подпись на договоре купли-продажи ему не принадлежит», — недоумевает юрист.

Битва за жилье или почему многодетную семью лишили дома. ФАН-ТВ

Алена Левко вспоминает еще одну странность в экспертизе документов.

«Нам отказали, в повторной экспертизе, отказали в экспертизе моей подписи, моего договора, который у меня на руках. Потому что они исследовали всего лишь один бланк договора, который был якобы из регистрационной палаты. Но, к сожалению, в конце вот 2018 года мы подали в суд, и выяснилось, что из регистрационной палаты документы были переписаны, переделаны. В 2017 году было перепрошито все регистрационное дело», — поясняет женщина.

Отчаявшись искать справедливость в судах, многодетная семья стала просить помощи общественности. Они пошли к правозащитникам, написали заявления в Прокуратуру и Следственный комитет. В истории с многодетными родителями, которые лишились дома, сейчас разбираются уже и в Государственной Думе.

«Я уже получил ответ из Генеральной Прокуратуры. Меня порадовало то, что мое обращение не было отфутболено, ответ не был отпиской. Мне было сказано, что дело требует вмешательства и рассмотрения, и в настоящий момент я нахожусь на прямой связи с областной московской прокуратурой, которая вплотную занимается этой историей», — заявил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Длительные и неудачные судебные тяжбы повлекли за собой и другие трудности. Местные органы опеки атаковали членов семьи своим вниманием. Поводом стало отсутствие у детей постоянной регистрации из-за отсутствия жилья. Вместо оказания реальной помощи социальные работники стали проводить проверку условий воспитания и жизни детей. В это же время родители отчаянно просили местную администрацию дать им хоть какое-нибудь временное жилье. Редакция ФАН направила запрос на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева с просьбой прокомментировать действия сотрудников администрации Богородицкого района. Однако, официальное письмо журналистов осталось без ответа.

Битва за жилье или почему многодетную семью лишили дома. ФАН-ТВ

«Маневриный фонд, куда бы они могли поселить семью, он предназначен только для бюджетников, для людей, которые работают на администрацию. По сути — это не получается. Соответственно, им предлагают квартиры не отремонтированные, без газа, без воды, за которые нужно платить. Там говорится, какие-то маленькие деньги за метр, но как бы, когда все посчитается: коммуналка, некоммерческий найм — в результате получается порядка 15 тысяч за квартиру в найме», — рассказывает член Общественной палаты комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова.

После долгих переговоров с сотрудниками местной администрации, чиновники все-таки нашли жилье для семьи Левко. Сначала двухкомнатную квартиру в Ногинске. А потом предоставили во временное пользование трехкомнатную квартиру там же. Семья была шокирована, когда впервые оказалась в этом жилье — вокруг плесень и грибок, на стенах обвалившаяся плитка, всюду антисанитария и сырость. Семье приходится бороться не только с бытовыми условиями — до сих пор тянутся судебные разбирательства. Члены семьи Левко еще не потеряли надежду вернуться в купленный ими в 2015 году дом.

«Ситуация опасна для семьи тем, что здесь может быть спекуляция. Опять же на почве их многодетности, понимаем, что семью с детьми на улицу выбрасывать нельзя, но на этом играют как в  плюс, так и в минус», — заключает член общественной палаты Богородского городского округа, президент фонда поддержки семей «Больше жизни» Светлана Волокита.

Битва за жилье или почему многодетную семью лишили дома. ФАН-ТВ

Статус многодетной матери Алена Левко потеряла. Он исчез вместе с пропиской. Семью сняли с социального государственного обеспечения и лишили льгот, которые полагаются многодетным. Как нам сообщили в Общественной палате Московской области, вопрос сейчас находится у них на контроле.

«Будет оказана бесплатная юридическая помощь, будем писать провести служебную проверку в Управление Федеральной службы судебных приставов и в коллегию судей. Недопустимо, вот так вот на улицу, в никуда многодетную семью. Решения должны быть взвешенными, с приглашением комиссии по делам несовершеннолетних и администрации, чтобы понять, люди-то куда дальше пойдут», — убеждена член Общественной палаты Московской области Людмила Тропина.

Деньги за дом, спустя  годы разбирательств, семье Левко, все же вернули,  правда, не в полном объеме. Как только средства поступили на счет семьи, около 150 тысяч приставы тут же сняли — за оплату услуг по выселению. Прежний собственник дома до сих пор должен еще 130 тысяч рублей. Сам Валентин Дешин написал заявление в полицию. В МВД уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве. И Дешин в рамках этого дела — потерпевший, Алена Левко — проходит как свидетель. Пока неизвестно, чем закончатся судебные тяжбы, и удастся ли уже самой многодетной семье сохранить честное имя и вернуть свое единственное жилье.

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