Порошенко заявил, что не давал указаний Луценко встречаться с адвокатом Трампа

Киев, 2 октября. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не знал о предложении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко оказать содействие президенту США Дональду Трампу в расследовании против сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Как рассказал Порошенко телеканалу CNN, он не располагает никакой информацией об этом предложении, а также никогда не просил Луценко провести встречу с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

«Мне ничего об этом не известно», — подчеркнул Порошенко, добавив, что не говорил с Байденом о бизнес-интересах его сына на Украине.

Ранее Луценко заявил, что несколько раз отказывался начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, так как не располагал достаточным доказательствами неправомерности их действий. Также бывший украинский генпрокурор отметил, что дважды встречался с Джулиани и неоднократно общался с ним по телефону. Как рассказал Луценко, он выразил готовность сотрудничать, если ФБР или иные американские правоохранительные ведомства начнут свое расследование в отношении Байдена и его сына. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, никто из обоих Байденов не нарушал украинские законы.

Напомним, из-за июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в США уже запустили процедуру импичмента президента. Согласно стенограмме беседы, которую опубликовал Белый дом, президент Украины пожаловался Трампу, что Франция и Германия не соблюдают санкции против России, а также поддержал слова Трампа о том, что Вашингтон поддерживает Киев гораздо больше, чем Европа. Трамп в свою очередь в разговоре поднял тему возобновления расследования против сына Байдена, пишет RT. После скандала, разгоревшегося на фоне этих телефонных переговоров, главу Украины уже окрестили «Моника Зеленски».