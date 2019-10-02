Памфилова оценила возможность изменения избирательной системы в РФ

Москва, 2 октября. Предложения по реформированию избирательной системы заработают, когда будет определен вектор политических изменений на ближайшее время, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

На расширенном заседании экспертного совета Памфилова сообщила, что ЦИК РФ подготовил проект поправок в избирательное законодательство.

«Когда будет определен на ближайшее время вектор каких-то политических изменений, тогда ряд предложений может заработать. Пока этого нет, нет решения от тех, кто принимает политические решения по ряду вопросов», — добавила глава ЦИК.

Памфилова также напомнила, что ЦИК как орган не формирует «политическую повестку дня», его компетенция — работать «исходя из того избирательного законодательства, которое действует».

Ранее в СМИ появилась информация, что инициатива Памфиловой о проведении реформы избирательного законодательства включает в себя, помимо прочего, отмену досрочного голосования, а также ограничение подписного фильтра 0,5% голосов на выборах депутатов всех уровней.

Комментируя данные сообщения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что предложение главы ЦИК находится на стадии экспертного обсуждения.

Он обратил внимание, что пока четко сформированной позиции по данному вопросу нет, поскольку в настоящее время идет обмен подобными экспертными точками зрения.