Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Ливии в энергетической сфере

Москва, 2 октября. Инвестиции России в нефтегазовый сектор Ливии являются рискованными без политических и финансовых гарантий. Об этом заявил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

По его словам, в настоящее время Ливия находится в глубоком политическом, социальном и экономическом кризисе. Кроме того, в республике действует двоевластие и продолжается вооруженное противостояние. Ни один эксперт не сможет дать прогноз по ситуации в Ливии на ближайший год. При этом планирование в нефтегазовом секторе рассчитывается на десятилетия вперед.

Оба ливийских правительства заинтересованы в привлечении инвестиций, однако в Ливии продолжается вооруженный конфликт, а также фиксируется активизация террористов, что является серьезным препятствием для возможных инвестиций.

«До событий 2011 года Ливия входила в число основных поставщиков газа в Евросоюз и представляла собой важнейший источник по получению данного сырья европейской экономикой, сейчас поставки также идут, но в небольшом объеме», — отметил Перов.

По его словам, Ливию и Италию соединяет газопровод, по которому газ транспортировался в страны Евросоюз. При этом Ливия являлась ключевым поставщиком газа в Италию, однако после начала конфликта в республике в 2011 году поставки были прекращены, передает «Экономика сегодня».

Возможное сотрудничество России и Ливии в энергетической сфере будет зависеть от ситуации в республике, а также от политических и финансовых гарантий, которые ливийские власти смогут дать российским компаниям.

Напомним, в настоящее время в Ливии действует двоевластие. Часть страны находится под контролем сил Правительства национального согласия, которое базируется в Триполи. Другая часть страны находится контролируется властями, которых поддерживает Ливийская национальная армия.

В апреле 2019 года Ливийская национальная армия начала наступательную операцию на Триполи. В свою очередь вооруженные формирования Правительства национального согласия начали ответную военную операцию «Вулкан гнева».

В июле Совет Безопасности ООН принял совместное заявление, в котором осудил эскалацию вооруженного противостояния в Ливии, а также призвал стороны конфликта вернуться за стол переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций.