Галкин показал фото Пугачевой в мини-платье

Москва, 2 октября. Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram фотографию с семейного вечера. На снимке супруга Галкина, примадонна российской эстрады Алла Пугачева позирует в мини-платье в окружении своих дочерей и подруг.

В гости к звездной паре пожаловали Кристина Орбакайте, Ида Достман и Юлия Проскурякова. Ужин в кругу друзей и близких Галкин решил запечатлеть на камеру. В центре снимка на троне расположилась дочь Галкина и Пугачевой Лиза, а вокруг нее выстроились гости и хозяйка ужина. Чтобы подчеркнуть деловитость малышки, Алла Борисовна даже изобразила над ее головой корону.

«Девчонки», — подписал снимок Галкин.

Однако подписчики обратили внимание на наряд певицы. Пользователи отметили стройные ноги Пугачевой. Некоторые даже заявили, что звезда выглядит моложе своих более юных гостей. Но нашлись и те, кто не оценил мини-платье певицы. Пользователи сделали замечание, что наряд Пугачевой не по возрасту.

«Алла чем старше, тем юбка короче», — отметила nata__nikif.

«Алле Борисовне уже по статусу подлиннее платья носить», — написала svetlana3422.

Ранее Галкин продемонстрировал подписчикам в Instagram свое превращение в телеведущую Ксению Собчак. Сходство двух звезд шоу-бизнеса выявило приложение. Артист в шутку попросил у поклонников номер телефона новоиспеченного мужа Собчак, режиссера Константина Богомолова. Галкин, видимо, предположил, что сможет «отбить» у звезды супруг