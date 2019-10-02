Хантсман рассказал о прогрессе в диалоге РФ и США по борьбе с терроризмом

Москва, 2 октября. России и США удалось достичь прогресса в диалоге по противодействию терроризму. Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

Американский дипломат рассказал, что заместитель госсекретаря США Джон Салливан ведет диалог с заместителем министра иностранных дел РФ Олегом Сыромолотовым по теме противодействия терроризму.

«И в этой сфере нам тоже удалось достичь прогресса. А в наших двусторонних отношениях мало какие аспекты по важности сравнятся с этой темой. Она нас объединяет естественным образом», — сказал Хантсман в интервью изданию «КоммерсантЪ».

Ранее в Вене прошла российско-американская встреча координаторов по контртерроризму под сопредседательством Сыромолотова и Салливана. Хантсман отметил, что интересы Москвы и Вашингтона в противодействии террористическим угрозам пересекаются. По словам дипломата, представители РФ и США провели уже несколько встреч на высоком и рабочем уровнях. Джон Хантсман также выразил надежду, что сотрудничество в сфере контртерроризма принесет ощутимые результаты и позволит создать еще несколько рабочих групп «на очень высоком уровне».

Ранее американский дипломат выразил уверенность, что сотрудничество РФ и США по ряду вопросов будет только расширяться. Он добавил, что «представляет себе будущее», где Вашингтон и Москва вновь станут партнерами.

Напомним, в августе 2019 года Хантсман объявил о намерении уйти в отставку с 3 октября 2019 года и направил соответствующее прошение президенту США Дональду Трампу. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял завершающего свою работу дипломата США. В преддверии отъезда Хантсман также посетил Суздаль и храм Спасо-Евфимиева монастыря.