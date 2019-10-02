Кудрявцева рассказала, как отреагировала на признание Лазарева о дочке

Москва, 2 октября. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как отреагировала на признание Сергея Лазарева о дочери, информацию о рождении которой он скрывал на протяжении последнего года. По ее словам, заявление певца стало для нее откровением.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, что помимо пятилетнего сына Никиты у него есть годовалая дочь Анна. В эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой артист также показал совместное фото с детьми. Телеведущая призналась, что заявление о дочери стало для нее откровением.

«Я знаю все секреты звезд, которые ко мне приходят. Но именно Сергея Лазарева — нет, было для меня откровением», — сказала Лера Кудрявцева в комментарии MK.Ru.

Напомним, своего сына Лазарев скрывал от публики на протяжении трех лет. Слухи о том, что певец второй раз стал отцом, появились весной 2019 года. В программе с Кудрявцевой Лазарев также признался, что его сын и дочь являются полнокровными родственниками, несмотря на то, что их родили разные суррогатные матери. По словам артиста, биоматериал принадлежал одной и той же женщине, имя которой он предпочел оставить в тайне.

Также в эфире программы Сергей Лазарев рассказал, что в 2015 году его брат Павел попал в ДТП. Врачи не смогли спасти его жизнь. После этих слов Сергей Лазарев не сдержался и заплакал.