На Украине ликвидировали известного грузинского бандита

Киев, 2 октября. Гражданин Грузии, осужденный на родине за ряд тяжких преступлений, был ликвидирован на Украине силами местной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщается, преступник закрылся в строительном вагоне и начал отстреливаться от украинского спецназа из пистолетов. Два сотрудника правоохранительных органов получили ранения; злоумышленник был ликвидирован.

Полиция заинтересовалась гражданином Грузии около десяти дней назад, когда во время проверки документов в Киеве он неожиданно открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Грузинский суд ранее приговорил его к 22 годам тюрьмы за организацию преступной группы, незаконное хранение оружие и похищение людей.

Полицейские осмотрели место происшествия и нашли три пистолета, один из которых был оснащен глушителем. Также было обнаружены магазины к ним и несколько иностранных паспортов на разные имена. Предположительно, ликвидированный преступник был Шотой Чичиашвили, которые работал в грузинском спецназе до конца 1990-х годов, а затем был уволен за несоответствие должности. Он вел свою деятельность в печально известном Панкисском ущелье, занимаясь различными формами бандитизма. Чичиашвили ответственен за похищение сотрудниц Международного Красного Креста, британского бизнесмена Питера Шоу, испанских предпринимателей, а также одного грузинского священника и сотрудника спецназа, пишет «Газета.ру». Также он принимал участие в серии разбойных нападений и нескольких ограблениях банков.