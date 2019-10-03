Сирия итоги за сутки на 3 октября 06.00: десятки бойцов «Хезболлы» отравлены в Дамаске, покушения на боевиков ХТШ в Идлибе

Сирия, 2 октября. Десятки отравленных бойцов «Хезболлы» доставлены в госпиталь Дамаска. ИГИЛ1 убивает членов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Протурецкие боевики требуют за жизнь заложника 20 миллионов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по расположениям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» на западе Алеппо и юге Идлиба и Алеппо, направили подкрепление к Абу-Кемалю в Дейр-эз-Зоре, провели трехсторонние учения с армией Ирана и России.

«Хезболла»: понесла потери в результате отравления неизвестными питьевой воды в Дамаске.

«Корпус Стражей Исламской революции»: усиливает свои позиции на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на юге Идлиба казнила двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с правительственными силами, потеряла четырех боевиков.

Курды: на севере Алеппо обезвредили боевика на заминированном мотоцикле, обменялись ударами с турецкой армией и провели рейды в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: обвиняются в вербовке подрывника, который должен был совершить теракт в Алеппо в зоне контроля курдских боевиков, обстреляли курдов в районе аэропорта Менах.

«Исламское государство1»: совершило нападение на боевиков «Тахрир аш-Шам» на востоке Идлиба, подозревается в убийстве курдского бойца в Хасаке.

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитили на севере Алеппо мирного жителя и потребовали у его семьи выкуп в размере 20 миллионов сирийских фунтов.

Международная коалиция: провела с курдскими боевиками совместный рейд в Дейр-эз-Зоре и Ракке, интенсифицировала разведывательные вылеты на востоке провинции.

Провинция Дамаск

Несколько десятков иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции и ливанской «Хезболлы» были доставлены в госпиталь в город Дамаск с тяжелым отравлением. Источник агентства Halab Today сообщает, что бойцы отравились питьевой водой в районе Сейда аль-Зейнаб на юге Дамаска. Полиция рассматривает версию с намеренным отравлением питьевой воды. В провинции Даръа в результате похожего отравления в лагере четвертой дивизии сирийской армии пострадало 50 человек.

Провинция Алеппо

Сирийская армия нанесла удар по боевикам «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Джазрая, Зерба и у плотины Аш-Шула на западе провинции, как сообщает медиаресурс Tiqua Agency. Ранее сообщалось, что радикалы направили на запад провинции значительное подкрепление к линии соприкосновения правительственных сил и боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА).

Как передает агентство Rojava Network, в городе Манбидж «Демократических силы Сирии» (SDF) предотвратили теракт. Курды задержали на блокпосту боевика на заминированном мотоцикле и открыли огонь на поражение. В ходе расследования было установлено, что мужчина был завербован турецкой разведкой. Источник также сообщил, что SDF арестовали у Манбиджа мужчину, который пытался установить самодельную бомбу на дороге.

Боевики из лояльной Турции фракции «Лива аль-Хамза» (одна из частей ССА) похитили жителя деревни Факира, о чем сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Похитители связалась позднее с семьей заложника и потребовали 20 миллионов сирийских фунтов.

Вечером турецкая армия и ССА возобновили обстрел курдских деревень Шеварга и Карат-Шеварга десятками артиллерийских снарядов, как сообщает новостной портал ANHA. Информагентство Masar Press Net уточняет, что ССА также нанесли удар по опорным пунктам курдов в районе аэропорта Менаг близ города Тель-Рифат.

Провинция Дейр-эз-Зор

В город Абу-Кемаль было направленно подкрепление из 500 военнослужащих САА, как передал портал Baladi News. Иранские ополченцы Корпуса Стражей Исламской революции тоже развернули тяжелое оружие, в том числе минометы и тяжелые орудия на своих опорных пунктах и в окрестностях на востоке. КСИР доставил себе три зенитные батареи, повысив свою боеготовность после серии неизвестных воздушных атак.

Согласно источникам медиапортала Baladi News, изуродованное тело иранского ополченца КСИР было найдено на окраине поселка к востоку от Дейр-эз-Зора. Голову бойца нашли в деревне Аль-Куриа.

Днем в Дейр-эз-Зоре прошли совместные учения вооруженных сил Сирии, России и Ирана с участием ВВС, как сообщает источник в сети Twitter Bosni 94. В рамках учений были проведены маневры ВВС, в пустыне были запущены ракеты нескольких типов, которые поразили условного противника.

Днем отмечались интенсивные разведывательные полеты авиации международной коалиции, как передает агентство Deir Ezzor 24. Рост количества разведывательных полетов авиации может быть связан не сколько с уже ставшей традиционной активностью «спящих ячеек» ИГИЛ на восточном берегу Евфрата, сколько с проведением трехсторонних военных учений.

Боевики SDF совместно с силами международной коалиции провели совместный рейд на востоке провинции в деревне Аль-Таф. Как передает новостное агентство Al Nour, после обысков в домах, боевики заключили под стражу пять человек.

Провинция Даръа

В Даръа продолжаются нападения на бывших членов вооруженной оппозиции. В столице провинции городе Даръа был убит сегодня утром еще один член группировки, подписавшей соглашение о примирении с официальным Дамаском в 2018 году. Как передает медиаресурс Baladi News, Хосам Аль-Масалмех был расстрелян неизвестными на улице рядом с почтовым отделением. Ранее мужчина числился в группировке «Джейш Халид ибн аль-Валид», присягнувшей на верность террористам «Исламского государства». После примирения с официальным Дамаском вступил в ряды сирийской армии. Ответственность за нападения на боевиков оппозиции, представителей власти и высокопоставленных военнослужащих САА до сих пор не взяла на себя ни одна из группировок. Полицейское управление Даръа сообщает, что за сентябрь было зафиксировано самое большое количество нападений в провинции с лета 2018 года – 38 покушений на убийство, погиб 21 человек.

Провинция Идлиб

Утром сирийская армия нанесла массированный артиллерийский удар по позициям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Шахраназ, Раффа и Хазарин и на высотах Джебель Шахшабу, как передает источник в сети Twitter (@ufuk_sy).

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), боевики «Тахрир аш-Шам» казнили двух человек из деревни Аль-Шейх-Дамс на юге Идлиба по обвинению в шпионаже в пользу сирийской армии, о чем сообщил Twitter-канал OGN News.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщили, что около 200 членов альянса разворачивают новые контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из города Сармин и стали досматривать гражданских и транспортные средства. Бдительность альянс повысил после убийства двух боевиков членами «Исламского государства» - главного идейного противника «Тахрир аш-Шам». Источник также передал, что в городе Маарет-Мисрин была взорвана самодельная бомба в автомобиле полевого командира альянса, а на окраине поселка Маарет-Дибсах был обнаружен разложившийся труп джихадиста со следами огнестрельных ранений.

САА сбила беспилотник у поселка Умм-Джалал, который совершал маневр над их позициями. Как уточняет канал Sham FM, принадлежность летательного аппарата пока не установлена.

Террористы организация «Джабхат ан-Нусра» и связанные с ней группы в Идлибе продолжают мешать жителям выходить в безопасные районы через гуманитарный коридор «Абу-Духур», о чем сообщает сирийское новостное агентство SANA. Боевики заинтересованы в том, чтобы в провинции находилось как можно больше мирного населения, для дальнейшего использования его в качестве живого щита, в случае широкомасштабного наступления сирийской армии, и обстреливают гуманитарный «коридор» уже 20 день подряд.

Провинция Ракка

Инженер Джамал аль-Мабрук и его сын Казим были арестованы военнослужащими США и боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), в селе Сувейдия в окрестностях города Ат-Табка. Силы коалиции и курдские боевики штурмовали его дом сегодня днем. Инженера обвиняют в пособничестве террористам «Исламского государства». Как стало известно агентству Enab Baladi, Аль-Мабрук работал над проектом, который спонсировали США.

В последние недели и месяцы в районах Ракки и Дейр-эз-Зора участились авианалеты ВВС коалиции и аресты мирного населения боевиками SDF по различным обвинениям, особенно в связи с ИГИЛ. Наиболее заметная из этих операций была в середине июля, когда коалиция десантировалась на востоке Дейр-эз-Зора и убила 15 человек, пытаясь арестовать бывшего эмира «Исламского государства», о чем сообщали правозащитные сети Сирии и активисты из региона.

Провинция Хасака

Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) возобновили работы по прокладыванию туннелей близ деревни Маликия, как передает AMC Aleppo. После заявления президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара всерьез рассматривает возможность ввода войск на территории оккупации SDF, курды повысили свою боевую готовность.

Как передает портал Alk Habour, на севере провинции неизвестными боевиками был застрелен один член патрульного отряда так называемых сил внутренней безопасности курдов «Асайиш». Курды подозревают, что за нападениями стоит ИГИЛ.

В лагере «Аль-Хол» боевики SDF задержали после массовых беспорядков 50 жен ИГИЛ. Еще семь были ранены при разгоне протестов, одна застрелена. Напомним, что протест в лагере начался 30 сентября и вылился в массовую драку с лагерной охраной. Напомним, что в лагере для беженцев находится около 70 тысяч беженцев, из них 11 тысяч - это сироты, вдовы и жены боевиков ИГИЛ. После инцидента администрация лагеря «Аль-Хол» оперативно составила список семей, которые покинут лагерь и вернутся на места своего постоянного проживания в Ракку и Хасаку, но под залог старейшин племен, как указывает новостной портал Euphrates Post.

1 Организация запрещена на территории РФ.