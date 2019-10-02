Гузеева встала в вызывающую позу перед молодым мужчиной

Москва, 2 октября. Ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева опубликовала в Instagram вызывающую фотографию с молодым мужчиной и предложила всем злопыхателям «отыграться» на ней.

На опубликованном снимке телеведущая стоит в экстравагантной позе перед молодым мужчиной. При этом 60-летняя Гузеева одета в вечернее платье, а ее волосы аккуратно уложены.

По словам телеведущей, она слышит много «гадостей и критики» в свой адрес. Гузеева предложила комментаторам не стесняться и оставить под фотографией все свои претензии.

«Я столько гадостей и критики слышу в свой адрес…Предлагаю разгуляться под этой фотографией. Не стесняйтесь! Красивый здесь парень, который вешает звук и украшения», — написала телеведущая.

Поклонники оценили предложение Гузеевой. Однако вместо критики в комментариях посыпались комплименты в адрес телеведущей. Подписчики отметили красивые ноги звезды, а также удачную прическу.

«Какие у вас шикарные ножки», — написала nadejda4492.

«Да нормальным людям понятно, что вас готовят к эфиру. Вы классная, необыкновенная женщина, бесподобная актриса. А гадости пишут завистники, неудачники и просто идиоты», — заверила gribova1663.

Ранее Гузеева поразила поклонников своим новым имиджем. Она опубликовала фото в новом образе в своем аккаунте в Instagram. На фотографии Гузеева запечатлена в черном платье и шифоновой накидке. Ее образ также дополняют серебристые босоножки.