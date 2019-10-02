Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Москва, 2 октября. Российская энергетическая компания «Интер РАО» подтвердила информацию о возобновлении поставок электроэнергии на Украину.

В холдинге уточнили РИА Новости, что экспорт идет в пилотном режиме и по предоплате.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» сообщил о возобновлении поставок из России. Однако не уточнялось название российской компании, которая осуществляет поставку, а также какие при этом были поставлены условия.

Комментируя новости о возобновлении импорта, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с инициативой о введении специальной пошлины на импорт электроэнергии из России, передает RT.

Киев прекратил покупать российскую электроэнергию в 2015 году. В сентябре Верховная рада разрешила импорт из России и Белоруссии по двусторонним договорам. С 1 июля изменилась модель рынка электроэнергии в стране. Теперь цены на нее стали независимыми, а государство перестало быть монополистом в этой сфере.

В середине сентября сообщалось, что Киев планирует присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году. Премьер Алексей Гончарук выразил надежду, что Украина «окажется в европейской семье». Кроме того, он подчеркнул, что Киев намерен отказаться от Жилищного и Трудового кодекса, которые были приняты в 60-х годах XX века.