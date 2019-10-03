ФБР использует Facebook для вербовки «российских шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. Как сообщает CNN, всего было опубликовано три подобных объявления.



В текстовой части этих сообщений на английском предлагалось поделиться с ФБР важной информацией. Ниже размещалась картинка, которая сопровождалась текстом на русском языке. Фраза «Не пора ли сделать свой ход?» сопровождалась изображением шахматной доски, фраза «Время наводить мосты» картинкой с человеком, который идет по мосту.



В одном из случаев не обошлось без ошибок. Картинка с изображением двух взрослых людей и девушки в шапочке выпускницы ВУЗа сопровождалась фразой «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!» (орфография сохранена — РБК).



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/02/10/2019/5d9504d09a794749bde0ae42?fromtg=1

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. Как сообщает CNN, всего было опубликовано три подобных объявления.



В текстовой части этих сообщений на английском предлагалось поделиться с ФБР важной информацией. Ниже размещалась картинка, которая сопровождалась текстом на русском языке. Фраза «Не пора ли сделать свой ход?» сопровождалась изображением шахматной доски, фраза «Время наводить мосты» картинкой с человеком, который идет по мосту.



В одном из случаев не обошлось без ошибок. Картинка с изображением двух взрослых людей и девушки в шапочке выпускницы ВУЗа сопровождалась фразой «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!» (орфография сохранена — РБК).



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/02/10/2019/5d9504d09a794749bde0ae42?fromtg=1

Москва, 3 октября. Телеканал CNN выпустил резонансный материал, который свидетельствует о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) размещало в социальной сети Facebook сообщения на русском языке с призывом помогать спецслужбам США.

Поделиться с ФБР важной информацией предлагалось в текстовой части опубликованных в Facebook сообщений на английском языке. К сообщениям прикреплялись различные картинки с фразами на русском. На одной из них изображена шахматная доска с фразой «Не пора ли сделать свой ход?». На другой нарисован идущий по мосту человек, данное изображение сопровождается фразой: «Время наводить мосты». При этом в некоторых случаях были допущены орфографические ошибки. Так, картинка, на которой изображены двое взрослых людей и девушка в квадратной академической шапочке (выпускника вуза. — Прим. ФАН), сопровождается фразой «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!»

Нажимая на ссылку, пользователь соцсети перенаправлялся на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне. Как говорилось на странице, «защита американского народа и придержание к конституции США путем задержания, идинтификации, и устранения деятельности враждебных служб внешней разведки» является «главной задачей программы контразведки регионального отделения ФБР города Вашингтона» (орфография сохранена).

«ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности», — было указано в сообщении, пестрящем орфографическими ошибками.

Тем пользователям, которые могут располагать какой-либо важной для ФБР информацией, предлагалось посетить офис министерства «лично по адрессу», указывает CNN.

Телеканал также направил в ФБР запрос с просьбой раскрыть данные о том, сколько же на самом деле людей откликнулось на эти сообщения. Никакого ответа из министерства до сих пор нет. В свою очередь представитель ФБР Алан Коннер утверждает, что «много российских разведчиков работает в дипломатических представительствах России по всему миру и представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников». По его словам, бюро приходится задействовать разные методы, чтобы собрать необходимую информацию.

Отметим, что в США давно озабочены присутствием повсюду мифических «российских шпионов». Американские власти голословно обвиняют Россию во «вмешательстве во внутренние дела США», но не считают нужным оправдываться за свою ложь в сторону РФ. Чего только стоит провальное расследование уже бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который целых два года искал доказательства некоего «российского вмешательства» в избирательные процессы в Штатах. Бессмысленная работа, завершившаяся провалом, обошлась американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов, а по ее итогам Мюллер не выдвинул никаких обвинительных заключений. Москва изначально опровергла все голословные обвинения, а провалившееся расследование Мюллера лишь в очередной раз подтвердило несостоятельность претензий США. Президент США Дональд Трамп также неоднократно отрицал факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».

По факту сами же США вмешиваются во внутренние дела России. Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, который проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом. Посредством данного вмешательства так называемая «оппозиция» предпринимала попытки дискредитировать и сорвать выборы в РФ. При этом известно, что Госдепартамент США выделяет огромные средства на незаконную деятельность в России и вмешивается во внутренние дела РФ.

Отметим также, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит расследование ФАН о попытках США повлиять на результаты выборов в стране. Заместитель председателя комиссии Андрей Альшевских заверил журналистов ФАН, что если данные факты впоследствии подтвердятся, то комиссия обратится в определенные структуры, в том числе в правоохранительные органы, Генпрокуратуру, Следственный комитет, Минюст, МИД.