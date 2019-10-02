Трамп заявил, что больше не хочет публиковать стенограммы своих переговоров

Вашингтон, 2 октября. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в будущем ему больше не придется публиковать стенограммы своих телефонных разговоров с иностранными коллегами.

Глава Белого дома заявил, что больше не хочет публиковать стенограммы своих переговоров с иностранными лидерами, отметив, что в случае с Зеленским у него не было другого выбора.

«У меня не было другого выбора, кроме как опубликовать расшифровку разговора, чего мне не очень хотелось делать. Я надеюсь, что мне не придется больше этого делать», — сказал Трамп журналистам.

Кроме того, глава Белого дома в очередной раз опроверг информацию СМИ о том, что он якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского инициировать уголовное дело против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на военную и финансовую помощь.

Напомним, 25 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Позднее в американских СМИ появилась информация, что глава Белого дома потребовал от Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который может стать главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов.

25 сентября Конгресс США начал процедуру импичмента Дональда Трампа. По словам конгрессменов, глава Белого дома «предал должность президента и национальную безопасность» США.

В этот же день администрация президента США опубликовала полную стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, который являлся членом совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. В свою очередь Зеленский пообещал президенту США, что Генпрокуратура Украины изучит детали данного дела, отметив, что расследование в отношении Хантера Байдена будет максимально открытым.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ожидал увидеть полную стенограмму телефонных переговоров с Дональдом Трампом. По словам президента Украины, он предполагал, что Белый дом опубликует только реплики Трампа, отметив, что не давал своего согласия на публикацию полной расшифровки разговора.