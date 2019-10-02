ООН примет меры по запросу Москвы о ситуации с отказом США выдать визы делегатам РФ

Нью-Йорк, 2 октября. ООН изучает официальное письмо Москвы о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Он рассказал, что в ООН получили официальное письмо от РФ.

«Мы изучаем его, и мы предпримем соответствующие меры, которые может предпринять секретариат», — цитирует слова Дюжаррика ТАСС.

Представитель генсекретаря ООН также прокомментировал предложение перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в другой офис организации. Дюжаррик рассказал, что не видел официального запроса по данному вопросу.

«Но, в любом случае, любое изменение места проведения заседаний комитета — это решение государств-членов», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что недавний скандал с визами США нанес ущерб имиджу ООН.

Напомним, власти США отказали в визе ряду членов российской делегации, которые планировали участвовать в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Как рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Вашингтон в нарушение своих обязательств перед международным сообществом не оформил вовремя документы делегатам РФ. Сенатор назвал возмутительным отказ США выдать визы россиянам.

Позже заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в США. Он добавил, что МИД РФ ожидает реакции других членов международного сообщества.