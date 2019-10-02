Граждане Туниса предпочли скандально известного коррупционера надоевшим политикам

Тунис, 2 октября. Первый тур президентских выборов в Тунисе состоялся 15 сентября, вперед вырвались не кандидаты от правящих партий, а профессор конституционного права Каис Саид и сидящий в тюрьме по обвинению в коррупции бизнесмен Набиль Каруи, они участвуют во втором туре. Эксперт объяснил, что могло стать мотивацией для граждан, поддержавших этих кандидатов.

Во второй тур выборов прошли два претендента на должность главы государства, голосование запланировано на 13 октября. Кандидатами стали профессор конституционного права Каис Саид, набравший в первом туре 18,4% голосов, и бизнесмен Набиль Каруи, набравший 15,58% голосов. Однако Каруи сейчас находится в тюрьме в связи с обвинениями в коррупции. Более того, он был в тюрьме в момент проведения первого тура выборов (задержали его еще в августе), 13 сентября он даже объявил, что начинает голодовку. До выборов осталось полторы недели, но адвокатам Каруи пока не удалось добиться его освобождения. Как сообщает канал «Аль-Джазира», 1 октября суд вновь отказался выпустить Каруи на свободу. Представители кандидата знают, что избрание Каруи на пост президента не освободит его из тюрьмы автоматически.

Преподаватель НИУ «Высшая школа экономики» Николай Щербаков в комментарии Федеральному агентству новостей изложил свою точку зрения на причины, по которым избиратели поддержали не самых, казалось бы, популярных и известных кандидатов.

«Могу предположить, что это в добрых старых традициях региона. Люди от тупиковости, беспросветности, отсутствия надежды на изменение к лучшему идут голосовать за любых маргиналов или за людей, которые просто не связаны с истеблишментом. Любой коррумпированный бизнесмен имеет возможность, помимо всего прочего, купить голосов столько, сколько нужно, не исключен такой вариант. А интеллектуал, который состоялся в своей профессиональной жизни, даже для несведущих людей будет убедительнее, чем надоевшие политики, которые достаточно давно себя дискредитировали, еще со времен так и не прошедшей революции», — заявил Щербаков.

Эксперт не рискнул делать прогнозы по поводу дальнейших событий в Тунисе, но заметил, что уже бывали случаи, когда находившиеся в тюрьме кандидаты побеждали на выборах. Специалист отметил, что такие результаты голосования влияют на обстановку в стране, но речь не идет о коренных изменениях.

«Известны случаи, когда люди, сидевшие в тюрьме, оказывались выбранными, впоследствии это меняло ситуацию в стране. Обстановка менялась, но несильно. Важно, чтобы это не вступало в противоречия с конституционными основами. Голосовать они за него могут, но потом выяснится, что у этого человека формально чего-нибудь не хватает – бывали случаи, когда человек на месяц меньше, чем нужно, живет в стране, поэтому его нельзя выбрать, хотя его уже выбрали на голосовании. И все это заканчивается новыми выборами», — рассказал собеседник ФАН.

Президент Туниса избирается путем всеобщего, равного и тайного голосования на пятилетний срок. Один и тот же человек не может занимать пост главы государства более двух раз, согласно обновленным правилам, изложенным в конституции страны 2014 года.

Тунис не забывает события 2010-2011 годов. 19 сентября стало известно, что в Саудовской Аравии умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али, которого свергли в январе 2011 года. Он правил страной более 20 лет, но, тем не менее, похоронили его не в Тунисе, а в Саудовской Аравии. Несколько арабских СМИ сообщили, что семья экс-лидера Туниса хотела устроить похороны в Тунисе, но якобы столкнулась с отказом нынешних властей. После свержения Зин аль-Абидин Бен Али бежал в Саудовскую Аравию. На родине его приговорили к пожизненному заключению за убийство демонстрантов в начале 2011 года. После такого опыта народ Туниса понимает, какая огромная ответственность лежит на избирателях в день президентских выборов. В конституции уже прописано, что никто занимать пост главы государства по 20 лет не будет. Но итоги голосования определят будущее страны на пять, а то и десять ближайших лет.